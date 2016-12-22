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На севере Индии из-за аномальных холодов закрыли школы
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На севере Индии из-за аномальных холодов закрыли школы
Общество, 13:49
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На севере Индии из-за аномальных холодов закрыли школы

Все школы индийского штата Уттар-Прадеш временно закрыты из-за аномальных холодов. Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Перерыв в работе школ продлится как минимум до начала следующей недели.

В одном из крупных городов штата Аллахабаде зафиксирована температура плюс 6,8 градуса, в Джанси — 6. Это примерно в два раза меньше среднего показателя для этого времени года. Центрального отопления в стране нет.

Индийское издание Daily News and Analysis сообщает, что из-за аномального холода в штате погибли как минимум пять человек. По данным газеты, 4 января столбики термометров опускались до плюс 3,4 градуса.

Снегопад и морозы привели к режиму ЧС на востоке США. Фоторепортаж Еще 6 фото
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4 января телеканал CNN сообщил, что из-за снегопадов и мороза, обрушившихся на восток США, погибли не менее 12 человек. В Нью-Йорке из-за погодных условий было объявлено чрезвычайное положение.

Теги: Индия , Погода
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