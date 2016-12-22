МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице

5 января в Москве ожидается снег и гололедица. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте столичного управления МЧС.
Непогода ожидается как в городе, так и в Подмосковье.
В управлении напомнили, что из-за неблагоприятных метеоусловий возможны ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, заторы на дорогах, аварии и травмы.
Водителям посоветовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. «При значительном ухудшении видимости рекомендуется съехать на обочину и обозначить свой автомобиль аварийными габаритными огнями», — говорится в сообщении.
Пешеходам напомнили о необходимости пользоваться светоотражающими элементами при движении вдоль проезжей части.
19 декабря в Центральной России прошел мощный снегопад. В частности, в Орле выпало 23 мм осадков, что составляет 50% месячной нормы.