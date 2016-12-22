Синоптик рассказал про рекордный снегопад в Центральной России

В некоторых регионах Центральной России за сутки выпало до половины месячной нормы осадков. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самый выдающийся результат был зафиксирован в Орле, где в осадкомеры попало небывалое для декабря за всю историю метеоизмерений суточное количество осадков — 25 мм, что составляет 50% месячной нормы», — рассказал Тишковец. По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 1979 году — 23 мм.

В Брянской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Калужской областях выпало от 13 до 23 мм осадков.

Тишковец сообщил, что днем 20 декабря в Москве ожидается температура до плюс 2 градусов. «Пасмурно, местами небольшой снег. Ночью и утром вполне вероятно образование густых дымок и туманов с ухудшением видимости на дорогах. Возможны сбои в транспортном сообщении, как авиа-, так и наземном», — сказал он.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил РБК, что за 12 часов в Москве выпало 8 мм осадков — около 15% месячной нормы.

17 декабря в Москве был дважды зафиксирован температурный рекорд: воздух прогрелся сначала до плюс 7,7 градуса, затем — до плюс 8 градусов. Это самая высокая температура для этой даты за 138 лет метеонаблюдений.