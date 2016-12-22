Милонов попросил Минпромторг спрятать прилавки с алкоголем

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу изменить правила продажи спиртных напитков. Депутат выступил за то, чтобы алкоголь убрали с открытых прилавков по аналогии с сигаретами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст письма Милонова к главе ведомства Денису Мантурову.

Милонов пишет, что открытые витрины со спиртным — «один из способов незаконной рекламы» алкоголя.

«Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции», — говорится в письме депутата.​

Депутат пишет, что это поможет оградить россиян от употребления алкоголя.

С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Исключением является только изготовление такой продукции на экспорт.