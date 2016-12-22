Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 20 человек
Общество, 08:01
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Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате подрыва бомбы террористом-смертником в столице Афганистана Кабуле, еще 30 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана.
Взрыв произошел 4 января в городском районе Банаи, неподалеку от посольства США. Среди погибших есть сотрудники полиции. По данным местных чиновников, оперативники проводили в районе спецоперацию против незаконной продажи алкоголя и наркотиков.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).