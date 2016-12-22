Жертвами взрыва в Афганистане стали 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли при взрыве в столице Афганистана Кабуле, еще около 20 человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Взрыв произошел в 20:30 по местному времени (19:00 мск) в городском районе Банаи, недалеко от посольства США. По словам очевидцев, бомбу привел в действие террорист-смертник. По словам источников телеканала, жертвами в основном стали полицейские, которые выполняли служебное задание в Банаи.

По информации местных чиновников, они проводили операцию против незаконной продажи алкоголя и наркотиков. Об этом сообщает Reuters. Смертник подорвал себя после того, как заметил приближающихся полицейских.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с террористами издание Amaq News Agency. В настоящее время район Банаи оцеплен полицейскими.