В Приморье тепловоз насмерть сбил девушку

Тепловоз насмерть сбил 15-летнюю девушку, которая шла по путям в районе станции Сахзавод Уссурийского городского округа в Приморском крае, ее ровесница получила травмы. Об этом говорится в сообщении Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).
Инцидент произошел 4 января в 22:00 по местному времени (15:00 мск). Машинист тепловоза не смог предотвратить наезд. Пострадавшую девушку госпитализировали.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.