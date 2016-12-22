В США в аэропорту экстренно сел двухмоторный самолет без шасси

Пилот легкого двухмоторного самолета Piper Aztec PA-23 с номером 499CR экстренно посадил воздушное судно без шасси в аэропорту Йигер в городе Чарлстон в американском штате Западная Виргиния. Об этом сообщает телеканал Wowk TV.
Инцидент произошел в 05:05 по местному времени (21:05 мск). Пилот был вынужден экстренно сесть из-за отказа двигателя самолета. По данным телеканала, на борту воздушного судна находился только пилот, он не пострадал.
После посадки самолет убрали с взлетно-посадочной полосы, сейчас аэропорт работает в штатном режиме. О причинах отсутствия шасси у самолета не сообщается.
В конце декабря в американском штате Флорида разбился двухмоторный самолет Cessna 340. В авиакатастрофе погибли все пять человек, находившихся на борту — 70-летний пилот-любитель, две его дочери и двое знакомых семьи. Самолет разбился во время взлета, достигнув конца взлетно-посадочной полосы.
Причиной авиакатастрофы стал сильный туман, из-за которого видимость была ограничена 100 м. Пассажиры намеревались вылететь в город Ки-Уэст и отметить там Рождество.