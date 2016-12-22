В Японии на рыбном аукционе продали тунца за $323 тыс.
Бизнес, 04:37
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В Японии на рыбном аукционе продали тунца за $323 тыс.
В Японии на первом рыбном аукционе в 2018 году продали тунца весом в 405 кг за $323 тыс (около 36 млн иен). Об этом сообщает телеканал NHK World.
Это четвертая по величине стоимость тунца за все время проведения аукционов. Он традиционно проводился на рынке Цукидзки в Токио, который считается одним из крупнейших оптовых рынков рыбы и морепродуктов. Аукцион стартовал в 05:30 по местному времени (23:30 мск).
Абсолютный рекорд был поставлен в 2013 году, когда на аукционе был продан тунец весом 222 кг за рекордные $1,8 млн. Его приобрела сеть суши-ресторанов Sushi-Zanmai. В 2012 году они также купили 269-киллограмового тунца за $728 тыс.