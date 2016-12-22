Цукерберг допустил использование криптовалют в сервисах Facebook

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг допустил использование криптовалют в сервисах сайта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Существуют две важные контр-тенденции — шифрование и криптовалюта — которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают их в руки народа. Однако [их применение] связано с риском невозможности их контролирования. Я заинтересован в углублении и изучении положительных и отрицательных аспектов этих технологий и их наилучшего применения в наших сервисах», — написал Цукерберг.

В конце августа основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал предложение российского Минфина запретить россиянам покупку криптовалюты. По его словам, признание статуса криптовалюты позволит мировой финансовой системе «выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной».