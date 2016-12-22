В Краснодарском крае в результате стрельбы погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы в поселке Лорис Краснодарского края, еще один получил ранения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В управление Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю поступило сообщение о стрельбе в поселке Лорис, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «Только что поступило сообщение. Нам нужно выехать и проверить», — сказала собеседница РБК.
По словам источника «Интерфакса», стрельба возникла из-за ссоры нескольких мужчин, которые проводили время в окрестностях поселка. После этого один из них открыл огонь из охотничьего ружья. В настоящий момент на месте работают оперативники и выясняют обстоятельства происшествия.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления СКР по региону, на месте, где произошли выстрелы, найдены два трупа. «Известно, что там полузаброшенное здание в лесополосе, где распивали спиртное», — заявила представительница ведомства. Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).