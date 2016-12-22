На трассе в ХМАО восстановили движение после ДТП с 10 погибшими

На участке автодороги Ханты-Мансийск — Нягань в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО), где в результате столкновения двух автомобилей погибли 10 человек, восстановлено движение. Об этом со ссылкой на экстренные службы передает ТАСС.

«Движение восстановили», — рассказали агентству.



Ранее стало известно, что ехавшие в одной из машин были жителями ХМАО, а в другой — жители Ямало-Ненецкого автономного округа. (ЯНАО).

Крупное ДТП произошло в ХМАО на трассе Нягань-Ханты-Мансийск вечером 3 января. Столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster. Все 10 ехавших в двух машинах человек погибли. Прокуратура ХМАО начала проверку инцидента. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у местных следственных органов разобраться в ДТП.