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Цена барреля нефти Brent превысила $68 впервые с 2015 года
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Цена барреля нефти Brent превысила $68 впервые с 2015 года
Экономика, 04:28
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Цена барреля нефти Brent превысила $68 впервые с 2015 года

Цена за баррель нефти Brent достигла $68 в ночь на 4 января, говорится на сайте ​ Интерконтинентальной бирже (ICE).

В последний раз стоимость барреля нефти марки Brent превысила $68 13 мая 2015 года.

До этого рекордным показателем считался $66 за баррель, достигнутый 25 декабря 2017 года. Тогда цена подскочила при вестях о взрыве нефтепровода в Ливии, ведущего в нефтеналивной порт Эс-Садр.

Страны ОПЕК и другие крупные мировые производители нефти 30 ноября в Вене подписали соглашение о продлении соглашения о заморозке и сокращении добычи нефти до конца 2018 года. Соглашение, подписанное в конце 2016 года, продлевается уже второй раз — предыдущая пролонгация была одобрена в мае 2017 года и продляла действие соглашения на шесть месяцев. Одним из его подписантов является Россия.

Теги: Биржа , Brent Crude Oil
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