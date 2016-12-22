Генсек НАТО назвал Россию «более самоуверенной»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Deutsche Wirtschafts Nachrichten заявил, что НАТО снова имеет дело с «более самоуверенной» Россией.

Он добавил, что НАТО не хочет «новой холодной войны и новой гонки вооружений». «Мы хотим политического диалога с Россией, даже если это будет непросто», — сказал Столтенберг. По его словам, в нынешнем году представители НАТО будут чаще встречаться с российскими военными, также будут активнее использоваться военные каналы связи. «В обеих областях есть движение, и за этим стоит весь альянс», — подчеркнул генсек.

В пример он привел недавние переговоры председателя военного комитета и главнокомандующего силами НАТО с главой Генштаба Вооруженных сил России генералом Валерием Герасимовым. Столтенберг отметил, что до этого у двух сторон в течение длительного времени отсутствовал контакт. Разговор состоялся в марте 2017 года по инициативе НАТО. В Минобороны России тогда отмечали, что это был первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом Россия — НАТО решения о заморозке отношений.