Генсек НАТО признал отставание альянса от России в активности сил ВМФ

Генсек НАТО впервые подтвердил, что альянс обеспокоен активностью российских подводных лодок, которая «находится на высшем уровне» со времен холодной войны. Для ликвидации отставания альянс создаст два новых подразделения

Йенс Столтенберг (Фото: Ye Pingfan / Xinhua / Global Look Press)

НАТО обеспокоен усилением активности российских субмарин в Средиземноморье и Атлантике, заявил в беседе с Fraknfurter Allgemeine Zeitung генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Активность российских субмарин на высшем уровне со времен холодной войны», — сказал Столтенберг. Подлодки действуют в Атлантике и «ближе к береговым линиям [стран НАТО]». «Мы трансатлантический альянс, и мы должны быть способны перевозить солдат и вооружение через Атлантику. Для этого нам нужны безопасные и открытые морские пути», — добавил Столтенберг.

В связи с этим он упомянул планы альянса создать новое управление по логистике для Атлантики и Европы. Новые подразделения должны будут обеспечивать постоянное пополнение личного состава и материалов. Решения по размещению и структуре новых подразделений будут приниматься в следующем году.

Столтенберг также указал на дефицит морских сил альянса. «После завершения холодной войны НАТО сократило свои способности в море, особенно в борьбе с субмаринами. Мы меньше проводили учений и потеряли навыки», — заключил он.

Ранее адмирал ВМС США Эндрю Леннон сообщил The Washington Post, что, учитывая активность российских субмарин в районе северной Атлантики, где проложены кабели телекоммуникационных сетей, «Россия, совершенно определенно,​ интересуется подводной инфраструктурой стран НАТО».