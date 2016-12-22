Генсек НАТО признал отставание альянса от России в активности сил ВМФ

НАТО обеспокоен усилением активности российских субмарин в Средиземноморье и Атлантике, заявил в беседе с Fraknfurter Allgemeine Zeitung генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Активность российских субмарин на высшем уровне со времен холодной войны», — сказал Столтенберг. Подлодки действуют в Атлантике и «ближе к береговым линиям [стран НАТО]». «Мы трансатлантический альянс, и мы должны быть способны перевозить солдат и вооружение через Атлантику. Для этого нам нужны безопасные и открытые морские пути», — добавил Столтенберг.
В связи с этим он упомянул планы альянса создать новое управление по логистике для Атлантики и Европы. Новые подразделения должны будут обеспечивать постоянное пополнение личного состава и материалов. Решения по размещению и структуре новых подразделений будут приниматься в следующем году.
Столтенберг также указал на дефицит морских сил альянса. «После завершения холодной войны НАТО сократило свои способности в море, особенно в борьбе с субмаринами. Мы меньше проводили учений и потеряли навыки», — заключил он.
Ранее адмирал ВМС США Эндрю Леннон сообщил The Washington Post, что, учитывая активность российских субмарин в районе северной Атлантики, где проложены кабели телекоммуникационных сетей, «Россия, совершенно определенно, интересуется подводной инфраструктурой стран НАТО».