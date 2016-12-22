В центре Москвы при пожаре пострадал один человек

Один человек пострадал во время пожара в жилом доме в центре Москвы, еще 20 человек были спасены из огня, в том числе четверо детей. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании на втором этаже в жилом доме по адресу: набережная Академика Туполева, дом 1/7, корпус 2, поступила в экстренные службы в 12:23 мск. Площадь пожара составила 25 кв. м. Людей из огня спасали при помощи подъемных механизмов. Возгорание потушили в 13:07. В ликвидации последствий пожара принимали участие 51 человек и 13 единиц техники.

Ранее при пожаре в квартире одного из домов в районе Орехово-Борисово Южное погибли два человека, еще один пострадал. Площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание произошло 2 января в 22:06 по адресу: Шипиловский проезд, дом 59/3. Пожар был потушен в 22:40.