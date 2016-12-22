СМИ узнали о двух погибших при пожаре в жилом доме в Москве
Общество, 03:14
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СМИ узнали о двух погибших при пожаре в жилом доме в Москве
На юге Москвы произошел пожар в квартире одного из жилых домов района Орехово-Борисово Южное, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел по адресу: улица Шипиловский проезд, дом 59/3 в 22:06. «Из горящей и рядом расположенных квартир были спасены 10 человек. Люди были переданы для осмотра наряду скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники в экстренных службах, при пожаре погибли два человека, еще один пострадал. По данным МЧС, в 22:40 спасатели потушили пожар, площадь возгорания составила 20 кв.м.