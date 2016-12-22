В Риге задержали российского журналиста

В столице Латвии Риге задержан журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев. Об этом он написал в своем Facebook.

В комментариях Курлаев предположил, что задержание связано с его документальным фильмом о Латвии.

В интервью радио Baltkom​ Курлаев рассказал, что его задержали в одном из торговых центров Риги и сообщили, что у него «пожизненный запрет на въезд в Латвию». «Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел», — сказал он.

​Журналист добавил, что представители властей говорили «об угрозах государству». Курлаев считает, что его скоро депортируют из Латвии.

В июне 2017 года в Риге был задержан россиянин за запуск дрона над Минобороны страны. Он нарушил новый закон, согласно которому запрещены полеты беспилотных аппаратов ближе чем в 500 м от военных объектов.