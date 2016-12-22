Автор песни Аллы Пугачевой «Я летала» ответил на обвинения в плагиате

Композитор и поэт-песенник Олег Влади, автор новой песни Аллы Пугачевой «Я летала», отверг обвинения в плагиате и назвал «спланированной» атаку на певицу. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».

Алла Пугачева исполнила новую песню «Я летала» на новогоднем «Голубом огоньке» на «Первом канале». После этого поэт Александр Вулых назвал песню плагиатом, добавив, что она «как две капли воды» похожа на композицию «Придуманная любовь», написанную им в соавторстве с певцом Игорем Сарухановым более 15 лет назад. Вулых поддержали певец Юрий Лоза и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский.

Влади попросил «оставить в покое Аллу Борисовну». По его словам, он впервые услышал песню «Придуманная любовь» 1 января 2018 года и готов подтвердить свои слова «на любых полиграфах и детекторах».

Влади считает, что две песни могут быть похожи по уровню ритмики и используемого лада. Однако в таком случае припев песни Игоря Саруханова «Придуманная любовь» похож на припев композиции Игоря Николаева «Малиновое вино». «Мы живем в удивительном и замечательном мире, где часто и многое не происходит просто так, и, как правило, за такими историями, которые массово и вдруг вспыхивают​, обычно кто-то стоит», — отметил Влади.

Позднее Вулых рассказал о телефонном разговоре с Пугачевой. «Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — сообщил Вулых в интервью «Комсомольской правде».

В разговоре с РБК поэт Александр Вулых допустил, что Олег Влади не специально «заимствовал» припев песни. «Можно допустить, что он случайно услышал похожую мелодию. Но когда пишешь произведение и отдаешь известной певице, подписываешь документ, что в нем отсутствует заимствование. Я не вижу злого умысла, здесь, скорее, халатность», — сказал он РБК. По его словам, Влади стоит признать свою вину вместо того, чтобы «пытаться вывернуться».