Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,55 57,53 EUR Нал. 70,07 68,79 USD Бирж. 57,26 -0,38 EUR Бирж. 68,90 -0,35 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 +0,00 BTC/USD Бирж. 15140,90 +810,92 MOEX 2152,97 +2,05% RTS 1183,06 +2,48% Brent 67,46 +1,37% DJIA 24859,86 +0,14% Nasdaq 7052,02 +0,64% FTSE 7671,11 +0,30%
Автор песни Аллы Пугачевой «Я летала» ответил на обвинения в плагиате
Лента новостей
«Манчестер Сити» заменит травмированного лидера игроком «Арсенала» 19:13, Спорт В Киеве назвали предварительную причину смерти правозащитницы Ноздровской 19:12, Общество Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП в ХМАО 18:57, Общество На Украине неизвестные повредили памятник участникам АТО 18:45, Общество Альфа-банк уведомил оборонку об отказе в обслуживании из-за санкций 18:28, Бизнес Прокуратура ХМАО начала проверку по факту гибели десяти человек в ДТП 18:10, Общество Трамп пообещал поддержку Ирану «в нужное время» 17:59, Политика Генсек НАТО назвал Россию «более самоуверенной» 17:35, Политика Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии 17:17, Политика В ХМАО жертвами ДТП стали десять человек 17:06, Общество Власти Ирана заявили о поимке возглавлявшего протесты гражданина ЕС 17:05, Политика В Китае сообщили о создании парка по развитию искусственного интеллекта 16:53, Технологии и медиа LavkaLavka: как фермерская еда возрождает русскую деревню 16:43, РБК и Renault СМИ узнали об ограничении подачи энергии майнерам криптовалют в Китае 16:22, Технологии и медиа Минобороны сообщило о разработке нового зенитного комплекса 15:55, Технологии и медиа Туристка из России погибла после падения на катке в Бельгии 15:40, Общество Thomas Cook Group купила «дочку» обанкротившейся Air Berlin 15:25, Бизнес Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы 15:22, Политика В Палестине осудили «финансовый шантаж» Трампа 15:03, Общество Президент ЦСКА пообещал не продавать клуб 14:51, Бизнес В центре Москвы при пожаре пострадал один человек 14:38, Общество Депортированного из Латвии российского журналиста внесли в черный список 14:28, Общество Автор песни Аллы Пугачевой «Я летала» ответил на обвинения в плагиате 14:02, Общество На Украине из-за неисправности отключили энергоблок Хмельницкой АЭС 13:29, Технологии и медиа Как уроженец Харькова придумал компьютер-конструктор для детей 13:28, Технологии и медиа В Иране задержали подозреваемого в убийстве двух демонстрантов 13:18, Общество Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при крушении вертолета 12:58, Политика Вратарь сборной России по футболу заключил контракт с бельгийским клубом 12:49, Спорт
Автор песни Аллы Пугачевой «Я летала» ответил на обвинения в плагиате
Общество, 14:02
0
Автор песни Аллы Пугачевой «Я летала» ответил на обвинения в плагиате

Композитор и поэт-песенник Олег Влади, автор новой песни Аллы Пугачевой «Я летала», отверг обвинения в плагиате и назвал «спланированной» атаку на певицу. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».

Алла Пугачева исполнила новую песню «Я летала» на новогоднем «Голубом огоньке» на «Первом канале». После этого поэт Александр Вулых назвал песню плагиатом, добавив, что она «как две капли воды» похожа на композицию «Придуманная любовь», написанную им в соавторстве с певцом Игорем Сарухановым более 15 лет назад. Вулых поддержали певец Юрий Лоза и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский.

Влади попросил «оставить в покое Аллу Борисовну». По его словам, он впервые услышал песню «Придуманная любовь» 1 января 2018 года и готов подтвердить свои слова «на любых полиграфах и детекторах».

Максим Галкин сообщил о венчании с Аллой Пугачевой
Общество

Влади считает, что две песни могут быть похожи по уровню ритмики и используемого лада. Однако в таком случае припев песни Игоря Саруханова «Придуманная любовь» похож на припев композиции Игоря Николаева «Малиновое вино». «Мы живем в удивительном и замечательном мире, где часто и многое не происходит просто так, и, как правило, за такими историями, которые массово и вдруг вспыхивают​, обычно кто-то стоит», — отметил Влади.

Позднее Вулых рассказал о телефонном разговоре с Пугачевой. «Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — сообщил Вулых в интервью «Комсомольской правде».

В разговоре с РБК поэт Александр Вулых допустил, что Олег Влади не специально «заимствовал» припев песни. «Можно допустить, что он случайно услышал похожую мелодию. Но когда пишешь произведение и отдаешь известной певице, подписываешь документ, что в нем отсутствует заимствование. Я не вижу злого умысла, здесь, скорее, халатность», — сказал он РБК. По его словам, Влади стоит признать свою вину вместо того, чтобы «пытаться вывернуться».

Теги: плагиат , Новый год , Алла Пугачева , композитор
Главное
Власти Ирана заявили о поимке возглавлявшего протесты гражданина ЕС Политика
Материалы по теме
Максим Галкин сообщил о венчании с Аллой Пугачевой Общество
«Первый канал» подтвердил замену Малахова на Меньшову и Галкина Общество
Ведущими передачи на «Первом» вместо Малахова станут Меньшова и Галкин Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.