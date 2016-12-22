Максим Галкин сообщил о венчании с Аллой Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин рассказал, что обвенчался со своей супругой, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, после шести лет брака. Видеозапись с церемонии венчания он опубликовал на своей странице в Instagram.

«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — говорится в подписи к ролику. По словам Галкина, венчание прошло согласно православной традиции. На церемонии присутствовали дети супругов, двойняшки Елизавета и Гарри.

https://www.instagram.com/p/BboLMHhAC7f/?taken-by=maxgalkinru

Галкин рассказал Life.ru, что около полутора лет назад принял православие, добавив, что венчание прошло в подмосковном храме в присутствии близких и семьи.

Алла Пугачева на своей странице в Instagram поблагодарила всех за поздравления. «Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг», — пояснила она. «Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней», — добавила она.

https://www.instagram.com/p/BboaIFbHmsy/?taken-by=alla_orfey

Алла Пугачева до 2005 года была официальной женой певца Филиппа Киркорова. Они поженились 15 марта 1994 года, после чего обвенчались в Иерусалиме.

Официальный брак Галкина и Пугачевой был зарегистрирован 23 декабря 2011 года. Телеведущий стал пятым мужем певицы. Они начали встречаться в 2001 году.

Двойняшки Лиза и Гарри родились у звездной пары от суррогатной матери 18 сентября 2013 года. Других детей у Галкина официально нет.