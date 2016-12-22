Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,49 59,03 EUR Нал. 70,22 69,54 USD Бирж. 59,08 -0,60 EUR Бирж. 69,65 -0,59 USD ЦБ. 59,63 -0,36 EUR ЦБ. 70,36 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 7750,00 +66,33 ММВБ 2131,91 -0,03% РТС 1132,45 +0,53% Brent 62,72 +2,20% DJIA 23358,24 -0,43% Nasdaq 6782,79 -0,15% FTSE 7380,68 -0,08%
Максим Галкин сообщил о венчании с Аллой Пугачевой
Лента новостей
ЦСКА и «СКА-Хабаровск» забили шесть голов на двоих в матче при —17 °С 14:10, Спорт Клинтон признала промедление с решением «защищаться от Путина» 13:49, Политика Российский летающий радар А-100 совершил первый полет 13:48, Политика С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 13:45, РБК и Ситибанк СК отчитался о задержании четверых участников перестрелки у «Москва-Сити» 13:29, Общество В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт, вокзал и четыре торговых центра 13:16, Общество «Исчезнувший» премьер Ливана прибыл в Париж 13:03, Политика В столице Зимбабве демонстранты вышли на марш за отставку Мугабе 12:46, Политика Не только золото: какие часы следует покупать на аукционе 12:43, РБК и Phillips Гендиректора «дочки» «Газпром нефти» обвинили во взятке в 1 млн руб. 12:31, Общество Выигравшая в лотерею 506 млн руб. россиянка нашлась в Воронежской области 12:09, Общество Прокуратура Владивостока проверит работу властей города во время циклона 12:09, Общество ЦСКА играет в Хабаровске при температуре -17 градусов. Онлайн 12:00, Спорт СМИ узнали о возможном переводе математика Богатова в статус свидетеля 11:55, Общество В ДТП с автобусом на трассе Москва — Петербург пострадали восемь человек 11:33, Общество Вратаря сборной России признали главной звездой дня в НХЛ 11:20, Спорт Полиция задержала Land Cruiser после перестрелки в «Москва-Сити» 11:11, Общество Глава Минтранса России открыл южный подъезд к Ростову-на-Дону 10:54, Общество Турецкий клуб начал переговоры о трансфере нападающего сборной России 10:54, Спорт Турчак пообещал выяснить реальный состав «Единой России» в регионах 10:23, Политика При ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону пострадали ребенок и трое взрослых 10:10, Общество NYT выдала утечку о попытке зампреда ЦБ свести за ужином Путина и Трампа 10:06, Политика АЛРОСА сократит часть горняков после аварии на шахте «Мир» 10:00, Общество NYT заявила о планируемой защите администрации Трампа от ракет КНДР 09:57, Политика Девять человек пострадали при пожаре в жилом доме в Нью-Йорке 09:16, Общество Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 09:10, РБК и Biotherm Homme Вашингтон обвинил Россию в пренебрежении жизнями жертв химатак в Сирии 08:40, Политика Глава амурского наукограда Циолковский взят под стражу 08:32, Общество
Максим Галкин сообщил о венчании с Аллой Пугачевой
Общество, 14:23
0
Максим Галкин сообщил о венчании с Аллой Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин рассказал, что обвенчался со своей супругой, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, после шести лет брака. Видеозапись с церемонии венчания он опубликовал на своей странице в Instagram.

«У нас радостное светлое событие! Мы венчались», — говорится в подписи к ролику. По словам Галкина, венчание прошло согласно православной традиции. На церемонии присутствовали дети супругов, двойняшки Елизавета и Гарри.

https://www.instagram.com/p/BboLMHhAC7f/?taken-by=maxgalkinru

Галкин рассказал Life.ru, что около полутора лет назад принял православие, добавив, что венчание прошло в подмосковном храме в присутствии близких и семьи.

Алла Пугачева на своей странице в Instagram поблагодарила всех за поздравления. «Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг», — пояснила она. «Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней», — добавила она.

https://www.instagram.com/p/BboaIFbHmsy/?taken-by=alla_orfey

Алла Пугачева до 2005 года была официальной женой певца Филиппа Киркорова. Они поженились 15 марта 1994 года, после чего обвенчались в Иерусалиме.

Официальный брак Галкина и Пугачевой был зарегистрирован 23 декабря 2011 года. Телеведущий стал пятым мужем певицы. Они начали встречаться в 2001 году.

Двойняшки Лиза и Гарри родились у звездной пары от суррогатной матери 18 сентября 2013 года. Других детей у Галкина официально нет.

Теги: Алла Пугачева , Максим Галкин , венчание
Главное
СК отчитался о задержании четверых участников перестрелки у «Москва-Сити» Общество
Материалы по теме
А.Пугачева и М.Галкин крестили своих детей в подмосковном особняке Общество
СМИ: А.Пугачева и М.Галкин впервые показали своих детей Общество
Галкин попросил ПФР не «тратить время» на маткапитал для Пугачевой Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку