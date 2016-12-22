На Ростовской АЭС запущен ядерный реактор нового энергоблока

На Ростовской атомной электростанции (АЭС) успешно запущен четвертый энергоблок. Он вышел на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Об этом сообщает «Росэнергоатом».

Испытания на МКУ — завершающая стадия пуска энергоблока. Пока реактор будет работать на МКУ, атомщики произведут необходимые измерения активной зоны реактора. Это необходимо, для того чтобы подтвердить соответствие проектным параметрам. Также это поможет подтвердить, что системы управления и защиты реактора работают правильно.

Строительство энергоблока № 4 велось с 2010 года. Сборка реактора на энергоблоке началась в мае 2017 года.

«В течение 25 дней в реактор будут установлены все внутрикорпусные устройства общим весом 150 т: внутрикорпусная шахта, выгородка и блок защитных труб», — сообщает «Росэнергоатом». Физический пуск четвертого энергоблока (загрузка ядерного топлива в реактор) был осуществлен 6 декабря 2017 года.

Ростовская АЭС — филиал «Росэнергоатома». Находится на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, второй — в 2010 году. Энергоблок № 3 был принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.