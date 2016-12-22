Минобороны рассказало о состоянии пострадавших при крушении вертолета

При крушении российского вертолета Ми-24 31 декабря в Сирии погибли два пилота, борттехник получил травмы и был эвакуирован оперативно-спасательной группой на аэродром Хмеймим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

На аэродроме борттехнику оказали медицинскую помощь. Вертолет совершил жесткую посадку в 15 км от Хмеймима. По информации оборонного ведомства, никто не вел огонь по Ми-24. Причиной крушения стала техническая неисправность.

По информации группы расследовате​лей Conflict Intelligence Team (CIT), во время крушения погиб майор Артем Кулиш и второй член экипажа по фамилии Матвеев. По данным группы, Ми-24 сопровождал колонну возле населенного пункта Аз-Зара в сирийской провинции Хама. Вертолет задел провода и разбился. Ми-24 рухнул в районе «зоны деэскалации», который входит в анклав, контролируемый сирийскими оппозиционными силами, на границе провинций Хама и Хомс.