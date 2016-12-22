В Тамбовской области при пожаре погибли три человека
Общество, 11:01
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В Тамбовской области при пожаре погибли три человека
Три человека погибли 3 января при возгорании частного дома в Тамбовской области, еще одной девочке удалось спастись. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 6:30 мск. Загорелся частный дом в городе Рассказово по адресу: улица Пятилетки. Пожар был потушен в 7:50 мск.
В ликвидации последствий возгорания принимали участие семь спасателей и две единицы техники. В настоящий момент выясняются причины пожара.