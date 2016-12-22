В Уфе жертвами пожара стали два человека

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Уфе. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

По информации ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, информация о возгорании поступила в экстренные службы 3 января в 4:43 мск. Загорелись два жилых бревенчатых дома на улице Мусоргского в Демском районе Уфы. Пожар был потушен в 7:20 мск. В ликвидации последствий возгорания принимали участие восемь спасателей и три единицы техники.

В Башкирии 27 декабря при пожаре в городе Мелеуз пострадали пять человек, в том числе трое детей. Они были госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения. В тот день загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. В ликвидации последствий пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники.