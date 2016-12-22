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Савченко пообещала Киеву «расплату кровью» в случае революции на Украине
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Савченко пообещала Киеву «расплату кровью» в случае революции на Украине
Политика, 10:55
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Савченко пообещала Киеву «расплату кровью» в случае революции на Украине

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что украинские чиновники, которые «пришли к власти на крови», ответят за свои действия, в том случае если «революция возьмет реванш».

«Исторически правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью», — сказала Савченко. Она выразила надежду, что все так и произойдет, потому что «это справедливо».

Видео: NewsOne / Youtube

Депутат добавила, что, пока н​а Украине не установится «справедливость», не стоит ждать развития страны. Савченко считает, что украинские чиновники должны ответить за свои действия, поскольку те, кто придет им на смену, «будут чувствовать себя безнаказанными».

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Теги: Цветные революции , Надежда Савченко , Депутаты , Верховная рада Украины
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