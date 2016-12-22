Савченко пообещала Киеву «расплату кровью» в случае революции на Украине

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что украинские чиновники, которые «пришли к власти на крови», ответят за свои действия, в том случае если «революция возьмет реванш».
«Исторически правда определится, но будут ли отвечать те, кто виноват в этом, сложно сказать. Посмотрим, как будет развиваться путь Украины. Если революция возьмет реванш, то те, кто пришел во власть на крови, заплатят своей кровью», — сказала Савченко. Она выразила надежду, что все так и произойдет, потому что «это справедливо».
Депутат добавила, что, пока на Украине не установится «справедливость», не стоит ждать развития страны. Савченко считает, что украинские чиновники должны ответить за свои действия, поскольку те, кто придет им на смену, «будут чувствовать себя безнаказанными».