Минобороны поздравило россиян видеороликом с собаками

Минобороны России опубликовало в своем Twitter видео с собаками, которым поздравило россиян с новогодними праздниками

Фото: Минобороны России / twitter

На кадрах показаны собаки, которые содержатся и воспитываются в 170-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил России. В нем показаны щенки и обучение взрослых собак.

Свое поздравление военное министерство выразило такими словами: «Верные друзья» поздравляют вас с наступившим Новым годом».

Видео: Минобороны России / twitter

Глава Минобороны Сергей Шойгу в канун Нового года выпустил видеообращение, в котором поздравил с праздниками своих коллег и ветеранов. Он отметил, что Россия в 2017 году сделала многое для поддержания своей обороноспособности. Также глава ведомства поблагодарил военнослужащих, которые участвовали в операции в Сирии.