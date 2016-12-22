ЛУКОЙЛ рассказал о «хлопке» на своей заправке в Москве

ЛУКОЙЛ подтвердил возгорание на АЗС в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, в щитовом помещении заправки произошел хлопок.
«2 января 2018 года в щитовом помещении автоматизированной АЗС, расположенной в районе Марьино (Юго-Восточный административный округ города Москвы), произошел хлопок. Возгорание ликвидировано в течение 7 минут», — сказано в сообщении.
По данным компании, пострадавших нет, в результате инцидента поврежден проезжавший мимо автомобиль Skoda. В настоящее время работа заправки временно приостановлена.
Ранее МЧС сообщило о пожаре в отдельно стоящем строении на юго-востоке Москвы по адресу: улица Люблинская, дом 153. Как сообщали «РИА Новости» и «Интерфакса», пожар возник на автозаправочной станции компании ЛУКОЙЛ.
На видео с места происшествия, опубликованном изданием Life, видно, как рядом с АЗС ЛУКОЙЛа на асфальте разбросаны куски утеплителя, а место предполагаемого взрыва залито пеной.