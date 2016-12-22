На заправке ЛУКОЙЛа на юго-востоке Москвы произошло возгорание

На автозаправочной станции на юго-востоке Москвы загорелось здание. По сообщению источников, на заправке ЛУКОЙЛа произошел взрыв, после чего на площади 3 кв. м началось возгорание. В компании заявили о «хлопке» на заправке

Фото: msk_today / VK

Возгорание произошло в отдельно стоящем строении на юго-востоке Москвы по адресу: улица Люблинская, дом 153, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МЧС.

По информации источников «РИА Новости» и «Интерфакса» в экстренных службах, пожар возник на автозаправочной станции компании ЛУКОЙЛ. Загорелась топливно-распределительная установка, уточнил собеседник «РИА Новости».

Пресс-служба ЛУКОЙЛа на запрос РБК ответила, что на заправке произошел «хлопок». «2 января 2018 года в щитовом помещении автоматизированной АЗС, расположенной в районе Марьино (Юго-Восточный административный округ Москвы), произошел хлопок. Возгорание ликвидировано в течение 7 минут. Пострадавших нет, поврежден проезжающий мимо автомобиль «Škoda». Причины инцидента устанавливаются, работа АЗС временно приостановлена», — говорится в сообщении компании.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Пострадавших и поврежденных автомобилей в результате инцидента нет.

Издание Life опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, как рядом с АЗС ЛУКОЙЛа на асфальте разбросаны куски утеплителя. На месте случившегося работают пожарные, место взрыва залито пеной, а территория оцеплена.