В ДНР заявили об обстрелах со стороны Украины после объявления перемирия

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили об обстрелах со стороны украинских военных, несмотря на объявление «новогоднего» перемирия. Об этом представитель оперативного командования ДНР заявил журналистам, передает «Интерфакс».

«Подразделения украинской армии начиная с 12 ночи подвергли обстрелу район населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы», — заявил представитель. По его словам, украинские военные также применили минометы в поселениях Горловка и Гольмовский.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

В пресс-службе АТО и Минобороны Украины на момент публикации материала сообщений о нарушениях перемирия не было. Накануне военное украинское ведомство отметило, что страна готова к «установлению и соблюдению режима прекращения огня с 23 декабря».

Как позднее сообщило агентство «Луганскинформцентр» со ссылкой на оборонное ведомство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), в этом регионе нарушений со стороны Киева зафиксировано не было.

«С начала суток 23 декабря обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано, киевские силовики соблюдают режим прекращения огня», — сообщили в ЛНР.

В результате обстрелов территории ДНР в ночь на 23 декабря никто не пострадал, сказал РБК заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. «Были обстрелы в ночь на 23 декабря, на момент наступления перемирия, на донецком и мариупольском направлениях, применялось стрелковое оружие, гранатометы и минометы», — сообщил он.

По словам Басурина, в результате обстрелов нет разрушений и пострадавших. «Это были провокационные обстрелы Киева с желанием вызвать ответный огонь и зафиксировать, но ответного огня не было. Но это в любом случае нарушение Минска», — подчеркнул он.

Стороны конфликта в Донбассе согласовали перемирие на период рождественских и новогодних праздников на заседании контактной группы в Минске 20 декабря. Соглашение о прекращении огня вступило в силу с 00:00 23 декабря.