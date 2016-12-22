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СК начал уголовное дело по факту отравления газом в Оренбургской области
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СК начал уголовное дело по факту отравления газом в Оренбургской области
Общество, 13:35
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СК начал уголовное дело по факту отравления газом в Оренбургской области

Управление Следственного комитета России по Оренбургской области начало уголовное дело по факту гибели семи человек в селе Скворцовка от отравления угарным газом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

После осмотра дома выяснилось. что он отапливался газовой горелкой. Задвижка оказалась открыта не полностью и угарный газ, по предварительной версии, мог наполнить помещение. Одной из версий случившегося также считается неисправность печного отопления. Управление СКР по Оренбургской области возбудило уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Личности погибших устанавливаются. В доме проживала пенсионерка со своим 25-летним, нигде не работающим сыном. В момент происшествия хозяйки дома не было. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Семь человек, включая трех несовершеннолетних детей, были найдены мертвыми со следами отравления угарным газом 1 января. Жертвами инцидента стали трое мужчин, 42-летняя женщина и ее трое детей пяти, шести и 16 лет. В тот же день похожий эпизод произошел в Курганской области. Жертвами отравления там стали пятеро человек. По факту происшествия в Курганской области было возбуждено уголовное дело.

Теги: уголовное дело , жертвы , Оренбургская область , отравление газом
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