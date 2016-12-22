В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали «ядом в блестящей обертке»

Новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко, который призвал к единству с Украиной Донбасс и Крым, является «ядом в блестящей обертке», заявил депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек, ​сообщает RT.

«После бомбардировок и диверсий все его слова — это яд в блестящей обертке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а еще западное сообщество», — заявил Бальбек. По его словам, обращение Порошенко нужно расценивать как попытку «добрым словом» сформировать сообщество своих сторонников в Крыму и Донбассе.

В своей новогодней речи президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска. «Через искусственные линии разграничения мои искренние пожелания пусть услышат Крым и Севастополь, Донецк и Луганск. Братья и сестры, ваш дом — Украина», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что, когда наступит время, Украина «прогонит и накажет» «грабителя, который разорил наш дом».

Порошенко также заявил, что главные ресурсы Украины — это оптимизм, вера в свои силы и в свою страну. «И все будет хорошо», — считает Порошенко.

Ранее выступление президента Украины прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. «После нескольких лет обстрелов и полной блокады жители Донбасса услышали от Порошенко, что «их дом — Украина». У цинизма, похоже, нет границ», — написал сенатор в Twitter.