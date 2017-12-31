Пушков увидел цинизм в поздравлении Порошенко жителей Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков назвал цинизмом новогоднее обращение к жителям Донбасса президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сенатор написал в своем Twitter.

Президент Украины обратился к нации с новогодним посланием в 1:00 мск 1 января.

В своей речи он отдельно обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их братьями и сестрами. «Братья и сестры, ваш дом — Украина... А грабителя, который разорил наш дом, — наступит время — прогоним и накажем», — заверил Порошенко.