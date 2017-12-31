Названа дата прощания с актером театра Маяковского Александром Шавриным

Прощание с актером театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января, сообщается на сайте театра.

Заслуженный артист России умер 30 декабря после продолжительной болезни в возрасте 57 лет. Шаврин страдал от онкологического заболевания.

После отпевания в Церкви Малого Вознесения (ул. Большая Никитская, 18) состоится прощание с актером в театре. Церемония начнется в 12:30. Театр Маяковского находится по адресу: ул. Большая Никитская, 19/13.

В разные годы Шаврин был занят в спектаклях «Наполеон Первый», «Жизнь Клима Самгина», «Леди Макбет Мценского уезда», «Молва», «Волшебный сон», «Уроки музыки», «Комедия о принце Датском», «Кин VI», «Забавы Дон Жуана» и других.

Шаврин также играл в сериалах и кино. Среди картин, в создании которых актер принимал участие, — сериалы «Бедная Настя» и «Дети Арбата», фильмы «Водитель для Веры», «Адмиралъ» и др.

