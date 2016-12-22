Умер актер Театра Маяковского Александр Шаврин

Заслуженный артист России ушел из жизни в возрасте 57 лет. Александр Шаврин играл в Театре Маяковского и снимался в кинофильмах и сериалах

Александр Шаврин (Фото: Александра Мудрац / ТАСС)

Один из ведущих артистов Театра Маяковского Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни, об этом сообщается на сайте театра.

Шаврин умер 30 декабря «после продолжительной болезни». Ранее сообщалось, что он страдал онкологическим заболеванием. «Приносим свои соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении. О дате прощания с Александром Шавриным театр сообщит позднее.

Александр Шаврин окончил Высшее театральное училище имени Щукина в 1982 году, тогда же стал актером Театра Маяковского, где играл до 2006 года. После небольшого перерыва вернулся в театр​ в 2011 году. В 2001 году Шаврин получил звание Заслуженного артиста России.

Шаврин играл в семи спектаклях текущего репертуара театра, в прошлом играл в «Карамазовых», «Жизни Клима Самгина», «Леди Макбет Мценского уезда» и других постановках театра. ​Он также снимался в сериалах и кино. Например, в сериалах «Бедная Настя», «Адмиралъ», «Дети Арбата».