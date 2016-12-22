В Приамурье мужчина с ножом ранил полицейского

В Приамурье мужчина нанес удар ножом в спину полицейскому, однако сотруднику полиции удалось задержать нападавшего. Об этом сообщает портал «Амур.Инфо».

Инцидент произошел 30 декабря в селе Дмитриевка Ивановского района. Местная жительница вызвала участкового из-за конфликта ее дочери с сожителем. В квартире женщины во время выяснения причин конфликта мужчина нанес удар ножом по сотруднику полиции.

После задержания нападавшего доставили в изолятор. Раненному полицейскому оказали медицинскую помощь, его жизни ничто не угрожает. Нападавшим оказался мужчина 1978 года, ранее неоднократно судимый. Против него завели уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).