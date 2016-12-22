Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,84 58,13 EUR Нал. 70,09 68,95 USD Бирж. 57,63 +0,13 EUR Бирж. 69,25 +0,60 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 +0,01 BTC/USD Бирж. 13134,47 -1195,51 MOEX 2109,74 +0,33% RTS 1154,43 +0,33% Brent 66,62 +0,63% DJIA 24719,22 -0,48% Nasdaq 6903,39 -0,67% FTSE 7687,77 +0,85%
В Приморском крае мужчина зарезал двух человек
Лента новостей
В Приморском крае мужчина зарезал двух человек 06:32, Общество В Австралии в результате ДТП погиб гражданин Южной Кореи 05:58, Общество Один человек погиб при минометном обстреле лагеря беженцев в Сирии 05:05, Политика В Москве при пожаре в многоэтажном доме пострадал один человек 04:31, Общество В США вандалы разрушили 50 ульев стоимостью $50 тыс. 04:05, Общество В Приморье при взрыве водонагревателя в детском приюте пострадала женщина 03:38, Общество В сирийской Ракке обнаружили два массовых захоронения жертв боевиков ИГ 02:57, Общество Жертвами пожара в Ивано-Франковске стали четверо детей 02:37, Общество Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы 02:09, Общество Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел 02:00, Общество Неизвестный Диор: тайное увлечение легендарного модельера 01:40, РБК и Dior В Израиле на митинги против коррупции вышли более 2 тыс. протестующих 01:32, Общество Подозреваемого при взрыве в «Перекрестке» нашли из-за флешки в колбасе 01:20, Общество В Лас-Вегасе в отеле-казино застрелили двух охранников 00:41, Общество Десять человек погибли в ДТП на юго-западе Мексики 00:04, Общество Беспилотники США ликвидировали 11 боевиков ИГ в Афганистане 30 дек, 23:54, Политика МИД призвал россиян в Иране быть бдительными из-за акций протеста 30 дек, 23:37, Политика NYT назвала причиной «российского дела» слова выпившего советника Трампа 30 дек, 23:35, Политика Южная Корея: две стороны одной страны 30 дек, 23:29, РБК, Korean Air и НОТК В Москве эвакуировали ТЦ «Капитолий» из-за угрозы взрыва 30 дек, 23:16, Общество В центре Москвы произошла стрельба 30 дек, 23:10, Общество СК завел дело после убийства мужчины возле Останкино в Москве 30 дек, 23:05, Общество В Энгельсе задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного 30 дек, 22:44, Общество Экс-глава МИДа назвал «бредовой» идею ЕБРР о долге и ядерном оружии СССР 30 дек, 22:08, Политика Порошенко рассказал об освобождении заложников в Харькове 30 дек, 21:57, Общество Лучший друг девушек: гений, создавший «вечные» цветы 30 дек, 21:52, РБК и Dior Шахматист Карякин упустил победу на чемпионате мира по блицу 30 дек, 21:24, Спорт Эрдоган обвинил США в визовом кризисе между странами 30 дек, 21:23, Политика
В Приморском крае мужчина зарезал двух человек
Общество, 06:32
0
В Приморском крае мужчина зарезал двух человек

Вооруженный ножом мужчина напал на молодого человека и девушку в городе Артем Приморского края. Об этом сообщает агентство Prima Media. 

Инцидент произошел вечером 30 декабря. После нападения мужчина скрылся с места происшествия. Раненные скончались до приезда медиков. Спустя несколько часов полицейские задержали нападавшего в Надеждинском районе города. При задержании мужчина оказал сопротивление и ранил себя ножом.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом агентству сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

В Петербурге мужчина ударил ножом водителя перевозившего детей автобуса
Общество

В настоящий момент следствие устанавливает мотивы нападавшего и обстоятельства произошедшего.

Теги: жертвы , нападение , Приморский край , мужчина с ножом
Главное
NYT назвала причиной «российского дела» слова выпившего советника Трампа Политика
Материалы по теме
В Петербурге мужчина ударил ножом водителя перевозившего детей автобуса Общество
В Челябинской области неизвестный ранил ножом судью Общество
В Габоне мужчина с ножом напал на корреспондентов National Geographic Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.