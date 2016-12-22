В Приморском крае мужчина зарезал двух человек
Общество, 06:32
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В Приморском крае мужчина зарезал двух человек
Вооруженный ножом мужчина напал на молодого человека и девушку в городе Артем Приморского края. Об этом сообщает агентство Prima Media.
Инцидент произошел вечером 30 декабря. После нападения мужчина скрылся с места происшествия. Раненные скончались до приезда медиков. Спустя несколько часов полицейские задержали нападавшего в Надеждинском районе города. При задержании мужчина оказал сопротивление и ранил себя ножом.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом агентству сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.
В настоящий момент следствие устанавливает мотивы нападавшего и обстоятельства произошедшего.