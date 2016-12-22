В Петербурге мужчина ударил ножом водителя перевозившего детей автобуса

В Санкт-Петербурге водитель внедорожника Range Rover ударил ножом водителя автобуса, перевозившего детей. Об этом сообщается на сайте петербургского управления МВД.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на Октябрьской набережной. Между мужчиной, управлявшим внедорожником и водителем автобуса, в котором были дети, ехавшие из музея Петербурга в Кировский район Ленинградской области, произошел дорожный конфликт. Во время ссоры мужчина из Range Rover ударил ножом своего оппонента, а затем скрылся.

По предварительным данным, водитель автобуса госпитализирован. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Дети в результате конфликта не пострадали. Как сообщает «Фонтанка», у водителя автобуса диагностировано проникающее ранение.

В МВД сообщили, что водитель внедорожника объявлен в розыск, проводится проверка.

Очевидец произошедшего рассказала местному порталу 78.ru, что конфликт разгорелся после того, как водитель Range Rover «подрезал автобус», на что водитель транспортного средства «возмутился». Потом внедорожник и автобус остановились, мужчины вышли на улицу и начали драться. «За ним [водителем внедорожника] из автомобиля выскочила девушка, видимо супруга. Они вдвоем избили водителя автобуса, нанесли ему много ножевых ранений», — рассказала очевидец.

Телеканал PiterTV сообщает, что за рулем иномарки был 44-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга по фамилии Мустафаев.