В Австралии в результате ДТП погиб гражданин Южной Кореи

24-летний гражданин Южной Кореи погиб в результате ДТП в Австралии, еще два корейца получили ранения. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местную полицию и источники в южнокорейском консульстве.

Авария произошла 30 декабря в 13:30 по местному времени (06:30 мск) на трассе в долине Локьер в штате Квинсленд. Седан, в котором помимо водителя находились трое граждан Южной Кореи, свернул с дороги и опрокинулся.

Южнокорейское консульство в Австралии не раскрыло личности погибших и пострадавших, однако уточнило, что они проживали в стране по рабочей визе. В настоящий момент австралийская полиция устанавливает причины ДТП.