В Австралии при обрушении балкона во время корпоратива погиб один человек

В Австралии в результате обрушения балкона погибла женщина, 18 человек получили ранения. Об этом сообщает местная полиция, передает Herald Sun. По данным издания, балкон упал во время корпоратива, который был организован в честь приближающегося Рождества.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в пригороде Мельбурна. Погибшая скончалась на месте. Одна из пострадавших, а именно женщина в возрасте 30 лет, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

В полиции рассказали, что в момент обрушения балкона на нем стояли 30 человек. В том числе на нем была установлена мебель, холодильник и барбекю. Обломки балкона придавили некоторых людей. На месте происшествия работают полицейский и сотрудники экстренных служб.