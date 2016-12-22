Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,18 58,80 EUR Нал. 69,82 69,22 USD Бирж. 58,80 +0,04 EUR Бирж. 69,17 -0,13 USD ЦБ. 58,90 +0,19 EUR ЦБ. 69,43 +0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 18800,00 +1322,01 MOEX 2143,99 -0,39% RTS 1148,27 -0,44% Brent 63,25 +0,00% DJIA 24651,74 +0,58% Nasdaq 6936,58 +1,17% FTSE 7490,57 +0,57%
В Австралии при обрушении балкона во время корпоратива погиб один человек
Лента новостей
В Австралии при обрушении балкона во время корпоратива погиб один человек 21:09, Общество Курс биткоина пробил отметку $19000 в преддверии начала торгов на СМE 21:07, Финансы Сбербанк пообещал акционерам 1 трлн руб. дивидендов к 2020 году 21:05, РБК и Сбербанк В Аргентине отправили в отставку главу ВМС после пропажи подлодки 20:48, Политика Суд принял к производству иск «Системы» к «Роснефти» на 330,5 млрд руб. 20:41, Бизнес Улюкаев рассказал о первой ночи в СИЗО 20:15, Общество Арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта в Казанском соборе 20:12, Общество IT-технологии для роста бизнеса: анализ и практика 20:02, SAP и РБК Помощник президента назвал количество нелегальных свалок в России 19:47, Общество Сборная России по хоккею победила Канаду на Кубке Первого канала 19:22, Спорт Собчак заявила о готовности уйти с выборов для единства оппозиции 19:20, Политика ПАРНАС отказалась выдвигать своего кандидата на президентские выборы 19:11, Политика Неустранимые сомнения: что не так с показаниями по делу Улюкаева 19:11, Мнение Камеру для Улюкаева пообещали подобрать после беседы с психологом 18:38, Общество Самолет «Аэрофлота» вынужденно приземлился в Астрахани 18:34, Общество Южная Корея: две стороны одной страны 18:15, РБК, Korean Air и НОТК СМИ сообщили о смерти самого старого жителя Европы 18:07, Общество Актриса Алисса Милано рассказала о боли от любого вида харрасмента 17:37, Общество В одном из районов Дагестана силовики блокировали жилой дом 17:33, Общество Российские биатлонисты выиграли первую медаль в сезоне 17:25, Спорт 15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 17:08, РБК и Афимолл Сити Саудовские власти решили разрешить женщинам водить мотоциклы 16:56, Общество Собянин пообещал помочь Московской области ликвидировать источник запахов 16:45, Общество 5 вещей, с которыми стоит попрощаться перед новым годом 16:35, Спецпроект РБК PINK Рябков призвал прекратить «гонку угроз» в отношении КНДР 16:21, Политика Десятки тысяч румын пришли проститься с «королем-комсомольцем» Михаем I 16:12, Фотогалерея  Лидер «друзей КНДР» в Думе заявил о способности её ракет достичь США 16:09, Политика Яд становится лекарством: как змеи спасают людей 16:08, Lenovo и РБК
В Австралии при обрушении балкона во время корпоратива погиб один человек
Общество, 21:09
0
В Австралии при обрушении балкона во время корпоратива погиб один человек

В Австралии в результате обрушения балкона погибла женщина, 18 человек получили ранения. Об этом сообщает местная полиция, передает Herald Sun. По данным издания, балкон упал во время корпоратива, который был организован в честь приближающегося Рождества.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в пригороде Мельбурна. Погибшая скончалась на месте. Одна из пострадавших, а именно женщина в возрасте 30 лет, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

В полиции рассказали, что в момент обрушения балкона на нем стояли 30 человек. В том числе на нем была установлена мебель, холодильник и барбекю. Обломки балкона придавили некоторых людей. На месте происшествия работают полицейский и сотрудники экстренных служб.

Теги: Австралия , происшествие , обрушение
Главное
Курс биткоина пробил отметку $19000 в преддверии начала торгов на СМE Финансы
Материалы по теме
Четверо рабочих пострадали при обрушении грунта в Москве Общество
Двух рабочих засыпало при обрушении котлована возле «Меги» на юге Москвы Общество
В Твери обрушилась часть стены жилого дома Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.