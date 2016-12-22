В США вандалы разрушили 50 ульев стоимостью $50 тыс.

В городе Сиу-Сити на северо-западе американского штата Айова вандалы разрушили около 50 ульев компании Wild Hill Honey, что привело к гибели по меньшей мере 500 тыс. пчел. Об этом сообщает CBS News.

Указывается, что владелец пасеки Джастин Энгельгардт обнаружил следы акта вандализма, когда пришел очистить ульи от снега. Он посетовал, что теперь его бизнес «уничтожен» и оценил убытки в $50-60 тыс.

Энгельгардт подчеркнул, что за ульями следила камера видеонаблюдения, однако ее похитили вандалы. Владелец пасеки отметил, что вандалы также повредили стоящий неподалеку сарай — выбили окно и повредили замок. В настоящий момент полиция занимается поиском вандалом. Полицейские уточнили, что на месте происшествия обнаружены отпечатки пальцев.