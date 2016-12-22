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Вандалы повалили статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе
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Вандалы повалили статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе
Общество, 05:44
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Вандалы повалили статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе

В столице Аргентины Буэнос-Айресе неизвестные повалили статую футболиста, капитана сборной страны, Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Ole.

Статую столкнули с постамента, отломав ей ноги и повредив ее при падении. Фотографии поврежденного памятника издание опубликовало в Twitter.

Памятник Месси является частью так называемой Аллеи славы в столице Аргентины, где размещены фигуры знаменитых аргентинских спортсменов. Статуя капитана сборной страны уже подвергалась атакам вандалов. Так, в январе неизвестные оторвали фигуре футболиста голову и руки. Поисками вандалов занимается полиция.

Месси, родившийся в 1987 году, в 24 года стал капитаном национальной сборной Аргентины и остается им уже шесть лет. На клубном уровне он выступает за испанскую «Барселону», являясь лучшим бомбардиром в истории команды. Он четыре раза становился обладателем «Золотого мяча» ФИФА, вручаемого лучшему футболисту мира по версии организации, и 11 раз попадал в символическую сборную мира.

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В Аргентине Месси является фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, по которому в 2016 году его приговорили к 21 месяцу тюремного заключения условно и штрафу €2 млн. 

Теги: Аргентина , вандализм , Лионель Месси
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