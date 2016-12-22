В Приморье при взрыве водонагревателя в детском приюте пострадала женщина
Общество, 03:38
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В Приморье при взрыве водонагревателя в детском приюте пострадала женщина
Сотрудница детского приюта пострадала при взрыве электрического нагревателя в Приморье. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Информация о взрыве в приюте в Спасском городском округе поступила в экстренные службы в 06:34 по местному времени (23:34 мск). Инцидент произошел по адресу: улица Молодежная, дом 4А. В результате взрыва в помещении были выбиты стекла.
Воспитанники приюта (13 детей) не пострадали, с ними работает психолог. Пострадавшую сотрудницу приюта доставили в больницу. По информации источника ТАСС, женщина погибла. В ликвидации последствий взрыва принимали участие восемь сотрудников МЧС и три единицы техники.