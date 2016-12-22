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Россия обвинила США в попытке скрыть последствия операции в Ракке
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Россия обвинила США в попытке скрыть последствия операции в Ракке
Война в Сирии, 20:00
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Россия обвинила США в попытке скрыть последствия операции в Ракке

США пытаются скрыть последствия операции возглавляемой ими коалиции в сирийской Ракке. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Сейчас Соединенными Штатами и их основными союзниками предпринимаются шаги, в том числе в информационном пространстве, чтобы скрыть тяжелые последствия своей военной операции», — заявил дипломат. По его словам, это может объясняться большими человеческими жертвами в городе. «Коалиции есть что скрывать от международной общественности: существенные жертвы среди мирного населения и огромные разрушения», — утверждает Небензя.

Он подчеркнул, что ситуация в городе вызывает у России большую обеспокоенность. В то же время, достоверная информация о гуманитарной ситуации в Ракке остается «тайной за семью печатями».

Об освобождении Ракки сирийские курды заявили в середине октября. 20 октября коалиция во главе с США подтвердила, что отряды ИГ («Исламское государство», запрещенная в России организация), были полностью выбиты из города.

Операция по освобождению Ракки длилась более четырех месяцев. Для ударов по городу применялась тяжелая артиллерия и авиация. В результате значительная часть города оказалась разрушена. Об этом свидетельствует съемка города с воздуха, которую телеканал CNN провел вскоре после освобождения.

Видео: CNN

После этого Минобороны обвинило США и коалицию в неизбирательном применении силы, которое оставило город в руинах. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сравнил Ракку с Дрезденом, разрушенным бомбардировками союзной авиации. Конашенков заявил о гибели тысяч мирных жителей и обвинил США в попытках «замести следы» массовых бомбардировок.

В то же время в коалиции эти обвинения опровергли и напомнили, что к моменту освобождения Ракки боевые действия там продолжались в течение пяти лет.

Теги: США , Ракка
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