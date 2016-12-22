Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

Столичные полицейские установили личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы, им оказался Алексей Семелин 1991 года рождения. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника «РИА Новости», Семелин является уроженцем республики Марий Эл, он также был зарегистрирован в подмосковном городе Жуковский. «При себе может иметь травматический пистолет», — отметил источник.

Ранее в результате стрельбы в центре Москвы пострадали двое человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Информация о нападении поступила в дежурную часть 30 декабря в 22:30 мск. Инцидент произошел по адресу: Никольская улица, дом 15, строение 1. По словам источника ТАСС, мужчина шесть раз выстрелил в голову женщине из травматического пистолета, также пострадал еще один мужчина. Они были доставлены в больницу, женщина находится в тяжелом состоянии.