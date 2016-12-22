В Израиле на митинги против коррупции вышли более 2 тыс. протестующих

Более 2 тыс. человек в Тель-Авиве приняли участие в так называемом «Марше позора», направленном против коррупции в израильском правительстве. Об этом сообщает газета Haaretz.
Активисты считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и члены правительства страны оказались втянуты в многочисленные коррупционные скандалы. По их словам, премьер-министр получал дорогие подарки от бизнесменов, а также попытался заключить сделку с владельцем израильской газеты «Едиот Ахронот», которая часто критикует деятельность Нетаньяху.
Демонстранты выкрикивали лозунги: «Коррумпированные чиновники, уходите» и «Позор». Также акции протеста прошли в Иерусалиме, Хайфе и Афуле.
На прошлой неделе в стране также прошли антикоррупционные акции, в них принимали участие более 10 тыс. человек. В настоящий момент полиция занялась расследованием причастности Нетаньяху и членов правительства к взяточничеству.