В Лас-Вегасе в отеле-казино застрелили двух охранников

Полицейские обнаружили тела двух охранников с огнестрельными ранениями в отеле-казино Arizona Charlie’s Decatur в американском Лас-Вегасе. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на местную полицию.

Стрелок открыл огонь по охранникам в отеле-казино утром 30 декабря. После нападения он попытался скрыться с места преступления и нанес себе огнестрельное ранение, но был задержан полицией. Состояние стрелка и личности жертв не раскрываются.

В начале октября стрелок Стивен Пэддок открыл огонь из автоматической винтовки по людям, которые пришли на фестиваль кантри-музыки в Лас-Вегасе. По данным шерифа округа Кларк в штате Невада, он произвел 1100 выстрелов. Стрелок засел в номере отеля и стал стрелять по толпе.

Пэддок покончил с собой перед тем, как спецназ начал штурм номера. Внутри были найдены еще около 4 тыс. единиц боеприпасов и несколько единиц оружия, оказавшегося непригодным для стрельбы.