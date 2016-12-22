Беспилотники США ликвидировали 11 боевиков ИГ в Афганистане

По меньшей мере 11 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) были уничтожены в результате нескольких ударов американских беспилотников. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

Террористы были уничтожены в районах Де-Бала, Каса и Хаса-Мина в провинции Нангархар на востоке страны.

В начале ноября на востоке Афганистана беспилотники сил безопасности страны ликвидировали полевого командира террористической группировки «Талибан». Его звали Мулла Фарук, он также был известен под псевдонимом Эбрахим. Боевик командовал группировкой террористов в провинции Пактия, в городе Гардез.

По словам председателя правительства провинции Абдуллы Хасрата, смерть Фарука «может нанести серьезный удар по боевикам в Пактии и соседних провинциях Хост и Пактика».