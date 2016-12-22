СМИ узнали о секретном плане США и Израиля по противодействию Ирану

США и Израиль подписали секретное соглашение, в котором проработан план по противодействию политике Ирана. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает израильский телеканал Channel Ten.

По его данным, переговоры о заключении соглашения состоялись две недели назад, когда в Белый дом прибыли представители Израиля. Делегацию возглавлял председатель Совета по национальной безопасности Меир Бен-Шабат. С американской стороны в переговорах участвовали помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и представители американских спецслужб.

По словам источника в американской администрации, переговоры продолжались два дня, и в итоге был выработан план противодействия Ирану. В рамках соглашения было предусмотрено создание четырех совместных рабочих групп. В частности, страны договорились о создании особой группы, которая будет скрыто противодействовать иранской ядерной программе.

Вторая рабочая группа займется вопросами противодействия политике Ирана в Сирии и Ливане. Ей также предстоит выработать меры борьбы с поддерживаемыми Тегераном группировками, такими как «Хезболла» и ХАМАС. Третья группа займется оценкой ракетной программы Ирана, а четвертая — изучением потенциальных сценариев развития ситуации в регионе.

В середине декабря постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон намерен создать международную коалицию для борьбы с Ираном. Предпосылкой к этому заявлению стал запуск с территории Йемена ракеты, которая, по версии американских экспертов, была создана в Иране и затем поставлена боевикам.