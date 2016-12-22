СК завел дело после убийства мужчины возле Останкино в Москве

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины возле одного из павильонов выставочного комплекса в Останкинском районе Москвы. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

Дело было заведено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Тело мужчины было обнаружено вечером 29 декабря, на нем имелись колото-резаные раны в области шеи. Также с указанного адреса с ножевыми ранениями был госпитализирован мужчина 1965 года рождения, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, в павильоне выставочного комплекса проходили праздничные мероприятия в преддверии Нового года. Там произошел конфликт между сотрудниками компании. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия и ищут преступника.