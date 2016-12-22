В Энгельсе задержали сбежавшего из колонии-поселения заключенного

Оперативники задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения в Саратовской области, в городе Энгельсе. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области.

«В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСИН России по Саратовской области и органами полиции в многоквартирном доме в городе Энгельсе Саратовской области был задержан осужденный С.П. Дубовицкий», — говорится в сообщении.

Как рассказал «РИА Новости» начальник пресс-службы областного главка МВД Дмитрий Рассказов, при задержании беглец оказал сопротивление и набросился на оперативников с ножом. Никто из сотрудников спецслужб не пострадал.

О том, что из колонии-поселения № 20 в Саратовской области сбежал 43-летний Сергей Дубовицкий, стало известно утром 30 декабря. Отсутствие заключенного сотрудники колонии заметили еще 29 декабря. Ранее сообщалось, что Дубовицкий получил пять лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 ч. 1 УК РФ).

Следствие также проверит причастность Дубовицкого к убийству своей супруги. Тело 38-летней женщины с колото-резаными ранами было найдено вечером 29 декабря в ее доме в селе Квасниковка.